Футбольный клуб ЦСКА отправился на выездную встречу с Уфой, не взяв с собой полузащитника Алана Дзагоева. Армеец получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против Арсенала. Тренерский штаб красно-синих решил не рисковать здоровьем своего хавбека.

Футбольный клуб ЦСКА отправился на выездную встречу с "Уфой", не взяв с собой полузащитника Алана Дзагоева. Армеец получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала". Тренерский штаб "красно-синих" решил не рисковать здоровьем своего хавбека.Зато в Башкирию вместе с командой полетел защитник Марио Фернандес, который уже принимает участие в тренировках армейцев, сообщает "Спорт-экспресс". Напомним, что встреча между "Уфой" и ЦСКА состоится 15 апреля в 16:30 по московскому времени.