Дочь актера Андрея Панина Надежда переехала в США и сменила фамилию. Теперь она Французова.

Дочь актера Андрея Панина Надежда переехала в США и сменила фамилию. Теперь она Французова.Известный российский актер Андрей Панин, скоропостижно скончавшийся при странных обстоятельствах в 2013 году в возрасте 51 года, оставил после себя трех детей.Его старшая дочь от Татьяны Французовой Надежда переехала в США и взяла фамилию матери.О непростых отношениях в семье актера рассказали в документальном фильме Первого канала "Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства". Актер был очень молод, постоянно пропадал на учебе и легко увлекался красивыми девушками. Однако жена прощала измены. Их брак дал трещину, когда Татьяна Французова уехала рожать ребенка в Кемерово.Тогда Андрей Панин всерьез запил и даже не приехал на рождение дочери. Не объявился он и после. "Тогда у них и пошли отношения в разнобой", – рассказала сестра актера Нина. Ребенка воспитывали дедушки и бабушки. Нина видела свою племянницу только когда она была совсем маленькой.Создатели фильма рассказали, что Татьяна Французова с дочерью Надеждой уже давно переехали жить в США. Девочка взяла фамилию матери. Друзья Андрея Панина говорят, что он до последнего дня очень жалел о том, что дочь выросла без него, передает StarHit. Несмотря на все сложности, актер поддерживал отношения с бывшей женой и дочерью и очень гордился успехами своего ребенка.Напомним, в марте 2013 года актера обнаружили лежащим на полу в своей квартире, и, как полагали поначалу специалисты, он упал с высоты собственного роста и ударился головой. Предварительной причиной его смерти была названа обильная потеря крови, однако на следующий день после загадочной смерти Панина судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью артист был жестоко избит, его лицо было изуродовано, в ранах были найдены осколки стекла, а на коленях – гематомы.