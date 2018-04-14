Футболисты столичного ЦСКА накануне выездной игры против клуба Уфа провели тренировочное занятие, в котором принимал участие защитник Марио Фернандес. Игрок обороны вполне может выйти на поле в концовке сезона российской премьер-лиги.

Футболисты столичного ЦСКА накануне выездной игры против клуба "Уфа" провели тренировочное занятие, в котором принимал участие защитник Марио Фернандес. Игрок обороны вполне может выйти на поле в концовке сезона российской премьер-лиги.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Фернандес выбыл из строя после матча армейцев с "Уралом" в начале марта, но активно идет на поправку. А вот по состоянию некоторых других футболистов ЦСКА после матча с лондонским "Арсеналом" есть вопросы, сообщает Bobsoccer.Ru. В частности из-за травм под сомнением выход на поле в Уфе Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума.