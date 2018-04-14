Депутат Госдумы Пётр Толстой назвал шуткой свой совет применять Боярышник вместо иностранных лекарств.

Депутат Госдумы Пётр Толстой назвал шуткой свой совет применять "Боярышник" вместо иностранных лекарств. В программе "60 минут" телеканала "Россия 1" на девятой минуте эфира Толстой порекомендовал оппоненту: "Я вам говорю, "Боярышник". А эти сплёвывайте!".Пользователям социальных сетей совет не понравился, и они обрушились на Толстого с критикой.Пётр Толстой, комментируя скандал радиостанции "Говорит Москва", отметил, что говорил не всерьёз: "Это была шутка. Если люди шуток не понимают, остаётся только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись".