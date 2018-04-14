В Минске госпитализирован 66-летний экс-вокалист легендарной рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер. У него диагностировали инфаркт миокарда.

В Минске госпитализирован 66-летний экс-вокалист легендарной рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер. У него диагностировали инфаркт миокарда. Инцидент произошел накануне.В Deep Purple Джо Линн Тернер заменил Иэна Гиллана, но в 1992-м был уволен из-за творческих разногласий. Ранее он заявил о намерении переехать в Белоруссию. Его жена, юрист Майя Козырева, родом оттуда, напоминает РИА Новости.