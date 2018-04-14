Умные ракеты президента США Дональда Трампа, которыми он хвастался пару дней назад в своем Twitter, угрожая России, были сбиты системами противовоздушной обороны, произведенными еще в советское время. Об этом заявили в российском Минобороны.

Умные ракеты президента США Дональда Трампа, которыми онхвастался пару дней назад в своем Twitter, угрожая России, были сбиты системамипротивовоздушной обороны, произведенными еще в советское время. Об этом заявилив российском Минобороны.Как отметили в ведомстве, для отражения ракетного удара,нанесенного Соединенными Штатами и их союзниками, были использованыисключительно сирийские средства противовоздушной обороны. Об этом пишетЭто комплекса ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". При этомони были произведены еще в СССР 30 лет назад. Это значит, что хваленые умныеракеты, прилетом которых угрожал американский лидер, сбили далеко не новыесистемы.Всего Соединенные Штаты и их союзники запустили более 100ракет. Немалая их часть была сбита на подлете к целям, сообщили в российскомМинобороны.Напомним, за пару дней до атаки президент США написал о нейв своем Twitter. Трамп был особенно резок. Он пригрозил арабской республике"хорошими, новыми и умными ракетами. "Готовься, Россия", –написал глава Белого дома.За несколько дней до этого западные страны обвинили Дамаск вприменении химического оружия против боевиков в городе Дума, пригороде Дамаска.Вашингтон накинулся на Москву, заявляя, что Россия якобы потворствует"агрессивному сирийскому режиму". В Москве все обвинения отвергли, асообщения о химатаке назвали ложью.Сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать всубботу ранним утром по московскому времени. Изначально источники в арабскойреспублике заявили о нескольких десятках ракет, 13 из которых были сбиты силамипротивовоздушной обороны. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которыемогут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющихвеществ. В нанесении удара вместе с США участвовали Великобритания и Франция.Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западнойкоалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны врайонах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, чтовсего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.