Умные ракеты президента США Дональда Трампа, которыми он
хвастался пару дней назад в своем Twitter, угрожая России, были сбиты системами
противовоздушной обороны, произведенными еще в советское время. Об этом заявили
в российском Минобороны.
Умные ракеты президента США Дональда Трампа, которыми он
хвастался пару дней назад в своем Twitter, угрожая России, были сбиты системами
противовоздушной обороны, произведенными еще в советское время. Об этом заявили
в российском Минобороны.
Как отметили в ведомстве, для отражения ракетного удара,
нанесенного Соединенными Штатами и их союзниками, были использованы
исключительно сирийские средства противовоздушной обороны. Об этом пишет
.
Это комплекса ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". При этом
они были произведены еще в СССР 30 лет назад. Это значит, что хваленые умные
ракеты, прилетом которых угрожал американский лидер, сбили далеко не новые
системы.
Всего Соединенные Штаты и их союзники запустили более 100
ракет. Немалая их часть была сбита на подлете к целям, сообщили в российском
Минобороны.
Напомним, за пару дней до атаки президент США написал о ней
в своем Twitter. Трамп был особенно резок. Он пригрозил арабской республике
"хорошими, новыми и умными ракетами. "Готовься, Россия", –
написал глава Белого дома.
За несколько дней до этого западные страны обвинили Дамаск в
применении химического оружия против боевиков в городе Дума, пригороде Дамаска.
Вашингтон накинулся на Москву, заявляя, что Россия якобы потворствует
"агрессивному сирийскому режиму". В Москве все обвинения отвергли, а
сообщения о химатаке назвали ложью.
Сообщения о ракетных ударах по Сирии начали поступать в
субботу ранним утром по московскому времени. Изначально источники в арабской
республике заявили о нескольких десятках ракет, 13 из которых были сбиты силами
противовоздушной обороны. В Вашингтоне заявили, что атаковали объекты, которые
могут быть связаны с производством и применением запрещенных отравляющих
веществ. В нанесении удара вместе с США участвовали Великобритания и Франция.
Между тем в Минобороны России сообщили, что ракеты западной
коалиции не входили в зону ответственности нашей противовоздушной обороны в
районах баз в Хмеймиме и Тартусе. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что
всего силы западной коалиции выпустили по Дамаску более 100 ракет.