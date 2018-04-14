Двукратный лауреат Оскара, чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни. По словам супруги режиссера, Мартины, он умер после недолгой болезни. Информацию о кончине режиссера, у которого был дом в штате Коннектикут, подтвердил изданию The Hollywood Reporter его менеджер Деннис Эспланд.

Двукратный лауреат "Оскара", чешский и американский кинорежиссер Милош Форман скончался в США на 87-м году жизни. По словам супруги режиссера, Мартины, он умер после недолгой болезни. Информацию о кончине режиссера, у которого был дом в штате Коннектикут, подтвердил изданию The Hollywood Reporter его менеджер Деннис Эспланд.Уроженец Чехословакии, Милош Форман эмигрировал из страны после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году — режиссер в тот момент находился во Франции, где вел переговоры о съемках своего первого фильма в США. Позже он переехал в Нью-Йорк. Он был награжден "Оскаром" за фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей". Среди других его картин — "Народ против Ларри Флинта" и "Человек на Луне".