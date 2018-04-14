Вдову известного российского актера Алексея Петренко Азиму Абдумаминову экстренно доставили в больницу в бессознательном состоянии. У Женщины подозревают инсульт.

Вдову известного российского актера Алексея Петренко Азиму Абдумаминову экстренно доставили в больницу в бессознательном состоянии. У Женщины подозревают инсульт.Азиме Абдумаминовой стало плохо во время одного из светских мероприятий, передает "РЕН ТВ". За ней незамедлительно выехала скорая помощь. Когда женщину госпитализировали, она была без сознания.Врачи подозревают, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Однако чтобы подтвердить диагноз необходимо провести несколько тщательных обследований. Инсульт могли спровоцировать переживания Азимы Абдумаминовой по поводу смерти мужа. Актер Алексей Петренко ушел из жизни в феврале 2017 года, однако женщина до сих пор не может смириться с утратой.Ситуацию осложняет и скандальный флер, затронувший пару. Азима Абдумаминова стала широко известна после неожиданной свадьбы с 72-летним Алексеем Петренко. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь. Как подсчитали внимательные близкие актера, получалось, что роман с новой возлюбленной Петренко закрутил в тот момент, когда его жена Галина Кожукова умирала.После смерти актера в возрасте 79 лет его старшая дочь Полина обратилась в суд, чтобы отнять у вдовы наследство Алексея Петренко. Скандальная история сопровождалась громкими заявлениями и грязными обвинениями.Алексей Петренко приобрел любовь зрителей за роли в таких фильмах, как "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс" и "Сибирский цирюльник". За свою продолжительную карьеру он успел сняться в 113 лентах. Азима Абдумаминова возглавляла "Кыргызфильмофонд".