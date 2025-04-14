Освещение куличей, встреча Благодатного огня и крестный ход. Во Владимирской епархии рассказали о программе Пасхи в этом году. 19 апреля, в Страстную субботу, митрополит Владимирский и

Освещение куличей, встреча Благодатного огня и крестный ход. Во Владимирской епархии рассказали о программе Пасхи в этом году. 19 апреля, в Страстную субботу, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетит разные храмы областной столицы и осветит куличи и пасхи. В этот же день в Успенском соборе пройдет ночное богослужение, после которого предусмотрен крестный ход, Пасхальная заутреня и