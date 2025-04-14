Груз с важным оборудованием: мототехникой, беспилотниками, радиорелейной станцией для усиления контроля и связи.

Из Гусь-Хрустального Владимирской области бойцам СВО был отправлен гуманитарный груз с важным оборудованием: мототехникой, беспилотниками, радиорелейной станцией для усиления контроля и связи. Об этом рассказали в правительстве региона.Также в составе груза значатся универсальные материалы, такие как стекловолоконные и дорожные сетки, шлифовальная сетка и древесно-стружечные плиты, которые помогут создать надежные укрепления. Еще в груз включили холодильник, маскировочные сети, свечи для обогрева, средства личной гигиены, белье, продукты питания и питьевую воду.Напомним, ранее мы писали, что