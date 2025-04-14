Жители поселка Золотково бьют тревогу. Прямо в центре населенного пункта расположилась большая свалка. Как отмечают волонтеры Народного фронта, которые откликнулись на проблему, мусор

Жители поселка Золотково бьют тревогу. Прямо в центре населенного пункта расположилась большая свалка. Как отмечают волонтеры Народного фронта, которые откликнулись на проблему, мусор находится в охранной зоне питьевой воды. На свалке валяются совершенно разные отходы: срубленные деревья, стройматериалы и бытовой мусор. Рядом разлит мазут. Алексей Мокеев, член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Здесь,