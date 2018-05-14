Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Юкия Амано впечатлен высокими технологиями, представленными на выставке Атомэкспо,
открывшейся в Сочи. Экспозицию организовала госкорпорация Росатом.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Юкия Амано впечатлен высокими технологиями, представленными на выставке "Атомэкспо",
открывшейся в Сочи. Экспозицию организовала госкорпорация "Росатом".
После осмотра выставки Амано высказал слова благодарности
России за оказываемую международному агентству помощь. "МАГАТЭ очень благодарно
за ту поддержку, которая оказывается организации российской стороной, в
частности за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки
кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми
заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей
организации", – приводит слова Амано .
Он подчеркнул, что МАГАТЭ является технической организацией,
но имеет дело с очень чувствительными вопросами. Амано заверил, что организация
делает все от нее зависящее, чтобы действовать максимально непредвзято и
профессионально.
Позже на встрече с Амано президент Владимир Путин заверил,
что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную
энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового
уничтожения.
Большой форум и выставка "Атомэкспо" проходят в главном
медиацентре Сочи под девизом "Глобальное партнерство – общий успех". На
торжественную церемонию открытия прибыли ведущие мировые деятели атомной
отрасли, в том числе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.
Всего в "Атомэкспо" принимают участие около трех тысяч
человек из более чем 60 стран мира. На полях форума будут заключены важные
соглашения с компаниями из Китая Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании,
Казахстана, Азербайджана и Чили. Кроме того, "Росатом" подпишет
соглашение с МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области
атомной энергии для руководителей.