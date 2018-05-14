Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано впечатлен высокими технологиями, представленными на выставке Атомэкспо, открывшейся в Сочи. Экспозицию организовала госкорпорация Росатом.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)Юкия Амано впечатлен высокими технологиями, представленными на выставке "Атомэкспо",открывшейся в Сочи. Экспозицию организовала госкорпорация "Росатом".После осмотра выставки Амано высказал слова благодарностиРоссии за оказываемую международному агентству помощь. "МАГАТЭ очень благодарноза ту поддержку, которая оказывается организации российской стороной, вчастности за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовкикадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковымизаболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашейорганизации", – приводит слова Амано .Он подчеркнул, что МАГАТЭ является технической организацией,но имеет дело с очень чувствительными вопросами. Амано заверил, что организацияделает все от нее зависящее, чтобы действовать максимально непредвзято ипрофессионально.Позже на встрече с Амано президент Владимир Путин заверил,что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомнуюэнергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массовогоуничтожения.Большой форум и выставка "Атомэкспо" проходят в главноммедиацентре Сочи под девизом "Глобальное партнерство – общий успех". Наторжественную церемонию открытия прибыли ведущие мировые деятели атомнойотрасли, в том числе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачеви глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.Всего в "Атомэкспо" принимают участие около трех тысяччеловек из более чем 60 стран мира. На полях форума будут заключены важныесоглашения с компаниями из Китая Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании,Казахстана, Азербайджана и Чили. Кроме того, "Росатом" подпишетсоглашение с МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в областиатомной энергии для руководителей.