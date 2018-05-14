Активистка движения Empowered Birth Project Кэти Вигос, выступающая за то, чтобы фото и видео родов и только что появившихся на свет младенцев перестали приравнивать к порнографии, добилась своего. Инстаграм и Фейсбук перестали удалять такие снимки.

Активистка движения Empowered Birth Project Кэти Вигос, выступающая за то, чтобы фото и видео родов и только что появившихся на свет младенцев перестали приравнивать к порнографии, добилась своего. "Инстаграм" и "Фейсбук" перестали удалять такие снимки, сообщает Hapresbazaar.Ранее фотографии с родов приравнивали к порно из-за изображений обнаженных частей тела, зачастую окровавленных. Кэти Вигос несколько лет добивалась отмены этого запрета. В итоге представители соцсетей пошли ей навстречу после того, как женщине удалось собрать 23 тысячи подписей под соответствующей петицией."Наша миссия – дестигматизация процесса родов. Единственный способ изменить мнение общества к изображению этого процесса – перестать прирванивать такую иформацию к оскорбительным материалам", — отметила американка.В качестве доказательства победы над цензурой активистка опубликовала в своем "Инстаграме" фотографию с родов. Она до сих пор не удалена.