Единая Россия начала прием заявок на голосование в рамках электронных
праймериз по отбору кандидатов в органы государственной власти. В этом году
впервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня. Сам единый
день предварительного голосования назначен на 3 июня.
"Единая Россия" начала прием заявок на голосование в рамках электронных
праймериз по отбору кандидатов в органы государственной власти. В этом году
впервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня. Сам единый
день предварительного голосования назначен на 3 июня.
Подать заявку для участия в электронных праймериз можно на
сайте . Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, масштаб
России и стремительное развитие
технологий говорят о необходимости внедрения формы электронного голосования при
проведении праймериз.
"Партия старается идти в ногу со временем, используя
самые современные информационные технологии при организации ключевых
внутрипартийных процедур", – отметил Ревенко.
Все избиратели получат возможность проголосовать онлайн. Для
этого нужно будет пройти простую процедуру верификации. Ревенко указал на то,
что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного
голосования. При этом проголосовать пользователь может только один раз и только
по региону своей регистрации.
2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в
счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать повторно в единый день
предварительного голосования 3 июня.
Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый
день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,
депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным
округам.
"Единая Россия" –
единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем
всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура
праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.