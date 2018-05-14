Единая Россия начала прием заявок на голосование в рамках электронных праймериз по отбору кандидатов в органы государственной власти. В этом году впервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня. Сам единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.

"Единая Россия" начала прием заявок на голосование в рамках электронныхпраймериз по отбору кандидатов в органы государственной власти. В этом годувпервые все желающие смогут проголосовать онлайн с 28 мая по 1 июня. Сам единыйдень предварительного голосования назначен на 3 июня.Подать заявку для участия в электронных праймериз можно насайте . Как сообщил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, масштабРоссии и стремительное развитиетехнологий говорят о необходимости внедрения формы электронного голосования припроведении праймериз."Партия старается идти в ногу со временем, используясамые современные информационные технологии при организации ключевыхвнутрипартийных процедур", – отметил Ревенко.Все избиратели получат возможность проголосовать онлайн. Дляэтого нужно будет пройти простую процедуру верификации. Ревенко указал на то,что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронногоголосования. При этом проголосовать пользователь может только один раз и толькопо региону своей регистрации.2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы всчетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать повторно в единый деньпредварительного голосования 3 июня.Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единыйдень голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательнымокругам."Единая Россия" –единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путемвсенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедурапраймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.