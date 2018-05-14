16 мая ровно в 5:30 утра откроется автомобильное движение по Крымскому мосту. Корреспондент ВГТРК Ольга Армякова, находясь на нулевом километре Крымского моста, рассказала о начале фантастического транспортного перехода через Керченский пролив. Ольга отметила, что строители сделали невозможное: 19 километров всего за 2 года и 3 месяца - 816 дней.

16 мая ровно в 5:30 утра откроется автомобильное движение по Крымскому мосту. Корреспондент ВГТРК Ольга Армякова в эфире программы "60 минут", находясь на нулевом километре Крымского моста, рассказала о начале фантастического транспортного перехода через Керченский пролив. Ольга отметила, что строители сделали невозможное: 19 километров всего за 2 года и 3 месяца — 816 дней."Задолго до того, как здесь началась стройка, начали работать саперы. Ведь вести работы там, где когда-то были ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, небезопасно. Саперы обезвредили и обнаружили тысячи неразорвавшихся снарядов. Потом, конечно, пришли археологи и за 2 года обнаружили больше миллиона артефактов — таких редких, которых нет ни в одном музее мира, — рассказывает Армякова. — Крымский мост рос с каждым днем, причем по необычной схеме. Мосты обычно строят от берега к берегу, но Крымский мост рос из воды. Сначала строители возвели технологические площадки и уже оттуда, подвозя технику и материалы, возводили мост основной".Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется 16 мая в 5:30 утра — на полгода раньше срока, установленного госконтрактом. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.