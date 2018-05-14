На официальном сайте Владимира Путина появилось приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума. Девиз ПМЭФ-2018 – «Создавая экономику доверия».

На официальном сайте Владимира Путина появилось приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума.В приветствии глава государства выразил уверенность в том, что идеи и инициативы, выработанные в ходе Форума, будут способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики.Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека. Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках, заявил Владимир Путин.