Примадонна связалась с фриками

Примадонна связалась с фрикамиГеи давно провозгласили Аллу Пугачеву своей королевой и иконой. Началась же их любовь после того, как стало известно, что Примадонна перед смертью лучшего друга дала ему несколько обещаний. "Тогда я поклялась сделать три вещи: выступить на конкурсе "Евровидение", спеть с геями и выйти замуж за гея. Вот как хочешь теперь, так и живи с этим! А не исполнить не могу – обещала!" – вспоминала позже Примадонна.Артистке 69 лет, но всевозможными "весельчакми" и фриками она по-прежнему обожаема. Например, на минувших выходных Пугачева приехала на съемки клипа своего друга стилиста Алишера. А в нем по сценарию участвовали трансвеститы – мужики, которые обожают наряжаться в женские колготки и юбки. Свои королеву Аллу они тут затащили в темный уголок, признались в любви и упросили сделать совместное фото. Получилось феерично! "Для полноты картины Галкина с Киркоровым не хватает – было бы отменное семейное фото", – глумятся комментаторы.На съемках так же засветилась популярная актриса и инстаграм блоггер Лилия Абрамова. Правда, их совместное фото не меньше насмешило народ. "Мне одной кажется, что Пугачева и Бузова – это что-то похожее?", "Мне кажется, что она уже похожа на мумию", "Интересно, как еще Галкин, выполняет свой супружеский долг? Тяжко, наверное, бедолаге? Или каждый вечер у него голова болит? А может, он, ей снотворное втихаря дает за ужином, что бы избежать выполнения долга?", – юродствуют комментаторы. "Задрали, придурки! Да! Джокер и Сталлоне встретились!", – ответила звезда всем злопыхателям и завистникам.