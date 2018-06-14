Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал о том, что собирается участвовать в выборах мэра Москвы. Ради этого он готов отказаться от украинского гражданства.

Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал о том, что собирается участвовать в выборах мэра Москвы. Ради этого он готов отказаться от украинского гражданства.Именно двойное гражданство не дало артисту возможности зарегистрироваться в качестве кандидата на пост столичного мэра.Это вопрос артист намерен решить до окончания срока приема документов кандидатов.При этом Джигурда признался, что не верит в свою победу, но считает полезным творческий подход к программе развития города, передает "Упрощенная схема – и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор... Я в базе "Миротворца", я все равно не могу появиться в Украине, Киеве при этой власти. Я внесен в базу за поддержку Донецка", – заверил он.Также шоумен рассказал, зачем идет на выборы градоначальника. "По статистике, 20% бизнесменов хотят уехать вообще в Европу. В Москве самый большой процент недовольных. Раз хотят люди уехать, значит, нет тех условий для бизнеса... Вопрос – как сказать, чтобы быть услышанными?.. Предложения созидательные, озвученные ярко и в творческой форме, я считаю, помогут дальнейшему сотрудничеству на благо столицы", – отметил Никита Джигурда.Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком необходимые документы 8 июня.