Главное спортивное событие последних четырех лет, Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Традиционно в первом матче мундиаля играет команда – хозяйка первенства. В 2018 году это сборная России, которой будут противостоять представители Саудовской Аравии. В 18 часов футболисты выйдут на поле обновленного стадиона Лужники. Команду-соперницу россиян считают темной лошадкой турнира, способной преподнести любой сюрприз, в том числе, и дать достойный отпор дружине Станислава Черчесова.

Главное спортивное событие последних четырех лет, Чемпионат мира по футболу стартует сегодня. Традиционно в первом матче мундиаля играет команда – хозяйка первенства. В 2018 году это сборная России, которой будут противостоять представители Саудовской Аравии. В 18 часов футболисты выйдут на поле обновленного стадиона "Лужники". Команду-соперницу россиян считают темной лошадкой турнира, способной преподнести любой сюрприз, в том числе, и дать достойный отпор дружине Станислава Черчесова.Самый главный вопрос, который наверняка волнует каждого российскогоболельщика, это стартовый состав, который выйдет на поле 14 июня. Те, кто следитза футбольными новостями не только во время финальной части мировогопервенства, в курсе, что перед стартом ЧМ-2018 наша команда оказалась взатруднительном положении из-за череды травм, полученных ведущими игроками команды.Так, россияне в итоге будут вынуждены обходиться без нападающего АлександраКокорина, защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.Итоговая заявка нашей сборной:ВРАТАРИ: Игорь Акинфеев (капитан команды), Андрей Лунев, ВладимирГабуловЗАЩИТНИКИ: Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, АндрейСеменов, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, Игорь СмольниковПОЛУЗАЩИТНИКИ: Денис Черышев, Далер Кузяев, Юрий Газинский, АланДзагоев, Роман Зобнин, Антон Миранчук, Александр Головин, Юрий Жирков, АлександрСамедов, Александр ЕрохинНАПАДАЮЩИЕ: Федор Смолов, Алексей Миранчук, Артем ДзюбаНезыблемой в российской сборной, если не случится никакихнеприятностей (тьфу-тьфу-тьфу), выглядит только одна позиция – вратарская. Местов воротах прочно застолбил за собой капитан команды Игорь Акинфеев. Поостальным возможны вариации, хотя пространство для маневра не велико.СОПЕРНИКЧто касается сборной Саудовской Аравии, тоо ней и ее игроках известно не очень много. Ярких звезд в команде, можносчитать, и нет. Лишь пара игроков выступают за рубежом, правда, в Испании, но вотнюдь не сильнейших клубах. Впрочем, это не должно сбивать с толку – саудитыприбавляют год от года. Дебют сборной на мировых первенствах состоялся в 1994году, где команда неожиданно смогла выйти в плей-офф. Тот раз, правда, для нее сталпервым и пока последним, больше Саудовская Аравия выходила в плей-оффчемпионатов мира.Одной из главных звезд сборной является нападающий Маджед Абдулла,он – лучший бомбардир в истории сборной (71 гол в 116 матчах). Его называют"пустынным Пеле". Известен и вратарь Мохамед Аль Диайе, который являетсярекордсменом по числу матчей за национальную сборную (178 игр). Нельзя не вспомнитьи нападающего Сами Аль Джабере, который стал одним из немногих футболистов,который поиграл в Старом Свете. Правда, выступал он за не самый сильный"Вулверхемптон" и выходил на поле лишь в четырех матчах. Зато народине футболист семь раз становился чемпионом страны и дважды победителемазиатской Лиги чемпионов.ПРОГНОЗЫКасаемо исхода первого официального матча россиян в рамкахЧемпионата мира отечественные эксперты испытывают сдержанный оптимизм. Никакогошапкозакидательского, как и пораженческого настроения нет. Аналитики сходятся водном – наша сборная может и должна побеждать первого соперника. Так, спортивныйкомментатор Василий Уткин надеется, что сборная России выиграет: "Мнекажется, у нее хорошие шансы"."С форой я бы не стал ставить на победу нашей команды,думаю, победа с минимальным счетом весьма вероятна, – цитирует его . – Матч, скорее всего, будет нервным, поэтомунужно выбрать какую-то веселую ставку, которая сразу сообщит тебе какой-тозаряд. Я бы поставил на то, что сборная России начнет с центра поля. Шансы 50на 50".В самой команде также настроены оптимистично. Как заверилпосле одной из тренировок защитник сборной России, натурализованный бразилецМарио Фернандес, "все идет хорошо". "У нас отличная команда, мыкаждый день готовимся к турниру, – отметил футболист. – У нас осталось ещенесколько дней, и мы верим, что начнем турнир удачно".Нападающий Артем Дзюба, в свою очередь, обратился кболельщикам с просьбой поддержать игроков национальной сборной, а не создаватьнегативный информационный фон вокруг команды. "Очень хотим порадоватьстрану. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут биться,сражаться и играть в футбол! – заявил он. – Сейчас наша задача – выйти изгруппы и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу– немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому чтомы одно целое! И делаем одно дело!"По словам полузащитника россиян Александра Самедова, нашифутболисты постараются лишить соперника владения мячом. "Мы видели матчпротив Германии, с итальянцами тоже смотрели. Саудовская Аравия – техничнаякоманда, которая умеет играть с мячом, – сказал он. – Мы попробуем лишить ихэтого преимущества".Что касается букмекерских контор, которые, естественно, немогли оставить без внимания главный турнир планеты и е его первый матч, то специалистыпо ставкам в игре Россия – Саудовская Аравия отдают предпочтение подопечнымСтанислава Черчесова. Так, на победу россиян ставки принимаются с коэффициентом1,35 – 1,5; ничья оценивается в 3,75 – 4,5; в победу Саудовской Аравии экспертыверят с трудом (коэффициент – 8,5 – 9,5).ВОКРУГ МАТЧАЧесть обслуживать первую игру Чемпионата мира выпала судейскойбригаде из Аргентины. Ее возглавляет Нестор Питана. Любители футболанеоднократно могли слышать эту фамилию. Главный судья первого матча ЧМ-2018является судьей ФИФА с 2010 года. Знают его и российские болельщики – он судилодин из матчей нашей сборной на мировом первенстве 2014 года в Бразилии. Тогдаон вместе с напарниками работал на встрече Россия – Южная Корея, которая закончиласьвничью 1:1. В нашей стране главный арбитр игры-открытия также уже бывал – впрошлом году он обслуживал встречи Кубка конфередаций Португалия – Мексика иГермания – Мексика.Матч между сборными России и Саудовской Аравии примечателенне только тем, что это будет первая игра ЧМ-2018, но и тем, что в нем впервыебудет использоваться новый мяч. Презентация "Телстар 18" состоялась 9ноября прошлого года. В церемонии участвовали звезды мирового футбола ЗинединЗидан и Лионель Месси. Спортивный снаряд оформлен в белом, черном и серомцветах, а логотип производителя и эмблема первенства нанесены золотым цветом.Любопытно, что мяч, которым будут играть в стартовой игре мундиаля не простой,он успел побывать в космосе и вернулся обратно на Землю.Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14июня по 15 июля. Изначально все команды разбиты на восемь групп, в которыхсыграют по одному матчу друг с другом. В стадию плей-офф выходят по двесборных, набравших больше всего очков в своих группах. Затем, в 1/8 финала ипоследующих матчах игра идет на вылет.Встречи мундиаля будут проводиться на стадионах 11 городов:Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары,Волгограда, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга. Игры первенствапримут 12 стадионов (в Москве встречи пройдут на двух аренах). На "Лужниках"пройдет матч-открытие Россия – Саудовская Аравия, полуфинал и финал ЧМ-2018.