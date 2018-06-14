Они познакомились на улице

Они познакомились на улицеКостромич до смерти избил новую знакомую, которая сняла для него одежду и неожиданно зашла на кухню.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина и женщина познакомились на улице. После он пригласил новую приятельницу домой, где они начали застолье.Женщина отлучилась на минутку и вернулась на кухню полностью голой. Костромича возмутило такое поведение, и он ударил знакомую по голове. В результате гостья ударилась об стену и пол. Она скончалась на месте происшествия. Мужчина вызвал скорую помощь.Он полностью признал свою вину. Также суд учел тот факт, что мужчина воевал в Афганистане. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет.