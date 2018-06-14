Lenovo и Dell стали первыми производителями, оснастившими свои ноутбуки модулями оперативной памяти на 128 гигабайт. Три модели с рекордным объемом оперативки — Lenovo ThinkPad P52, а также Dell Precision 7530 и Precision 7730 — справляются с обработкой больших массивов данных и готовы к отображению приложений виртуальной реальности.

Lenovo и Dell стали первыми производителями, оснастившими свои ноутбуки модулями оперативной памяти на 128 гигабайт. Три модели с рекордным объемом "оперативки" — Lenovo ThinkPad P52, а также Dell Precision 7530 и Precision 7730 — справляются с обработкой больших массивов данных и готовы к отображению приложений виртуальной реальности.ThinkPad P52, называемый компанией "мобильной рабочей станцией", комплектуется 15,6-дюймовым экраном с разрешением 4K и 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, накопителем емкостью в 6 терабайт, 6-ядерным процессором Intel Xeon 8-го поколения и графикой Nvidia Quadro P3200.Новинка дает в распоряжение пользователям два порта Thunderbolt, еще два — USB Type-A, по одному HDMI 2.0 и miniDisplayPort, а также интерфейс Ethernet и аудиоразъем для подключения наушников. В продажу ThinkPad P52 поступит к концу июня. Цена пока не разглашается.∎Первый 10-нанометровый процессор Intel поставили в ноутбук Lenovo читайте такжеНоутбуку Lenovo суждено конкурировать с новинками Dell. Кроме запаса модуля "оперативки" в 128 ГБ (по-видимому, производства Samsung), Precision 7530 и Precision 7730 также оснащаются 4K-дисплеями и совместимостью с видеокартами Quadro и AMD Radeon WX. Цена за базовую комплектацию — $1199.