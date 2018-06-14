Нарушений общественного порядка при проведении матча-открытия не допущено.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении на Большой спортивной арене «Лужники» торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и первого футбольного матча турнира между сборными командами России и Саудовской Аравии. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.