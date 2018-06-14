Более 16 миллиардов рублей может заработать Москва на продаже офисных зданий своих департаментов, переезжающих в ММДЦ Москва-Сити, пишут Ведомости.

Городские структуры переедут уже к концу июня и займут с 1-го по 25-й этажи башни "Око". Офисы общей площадью 51 тысяча квадратных метров были выкуплены за 13,6 миллиарда рублей у застройщика Capital Group.Освободившиеся помещения в ближайшее время выставят на торги – речь идет о 51 объекте. Стартовая цена всех помещений составляет 15,74 миллиарда рублей, но власти рассчитывают, что в процессе торгов из стоимость вырастет на 10-15%.Как пояснил изданию руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас в офисах работают 4,4 тысячи сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта и подведомственных им организаций. Все эти помещения разбросаны по всему центру города.Четыре помещения выставят на торги уже в августе, городские власти планируют получить за них не менее 965 миллионов рублей.