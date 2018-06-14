На 83-м году ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. Ранее в СМИ появлялась информация, что он умер от сердечной недостаточности. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который общался с режиссером лично, сообщил, что у Говорухина было онкологическое заболевание. К сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся, — сказал Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос журналистов. Как сообщил источник в правительстве Москвы, Станислав Говорухин будет похоронен 16 июня на Новодевичьем кладбище.

На 83-м году ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин. Ранее в СМИ появлялась информация, что он умер от сердечной недостаточности.Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который общался с режиссером лично, сообщил, что у Говорухина было онкологическое заболевание, передает РИА Новости."К сожалению, такие формы рака сегодня пока не лечатся", — сказал Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос журналистов.Станислав Говорухин – режиссер с активной гражданской позицией занимался не только творчеством: в последние годы он возглавлял комитет по культуре Госдумы РФ.О его смерти на пленарном заседании нижней палаты сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин.Депутаты почтили память Станислава Говорухина минутой молчания."Нет его с нами. Мы скорбим. Но навсегда останутся его фильмы, его роли, его картины, его законы. Навсегда останется светлая память об этом замечательном человеке", — сказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.Он отметил, что Говорухин также был прекрасным актёром, оригинальным живописцем, сильным шахматистом и хорошим альпинистом. "Это был незаурядный человек", — добавил Миронов.Как сообщил источник ТАСС в правительстве Москвы, Станислав Говорухин будет похоронен 16 июня на Новодевичьем кладбище.