Президент России Владимир Путин расширил полномочия своей администрации в законотворческой деятельности.

Президент России Владимир Путин расширил полномочия своей администрации в законотворческой деятельности.Как передает "Интерфакс", данное положение содержится в соответствующем указе главы государства.В нем подчеркивается, что теперь, кроме подготовки законопроектов для внесения их руководителем страны в Государственную думу РФ в порядке законодательной инициативы, администрация президента сможет писать поправки к уже принятым нижней палатой парламента документам.Сотрудники АП также наделяются возможностью предложений по основным направлениям государственной молодежной политики и государственной политики в области патриотического воспитания.В их ведении теперь и содействие развитию цифровизации России, для применения информационно-коммуникационных технологий в государственном и муниципальном управлении.