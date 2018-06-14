Эксперты убеждены, что повышение в России налога на добавленную стоимость обернется деградацией для всей экономики. Специалисты в один голос твердят, что изменение ставки заметит как бизнес, так и каждый заходящий в магазин за продуктами покупатель.

Эксперты убеждены, что повышение в России налога на добавленную стоимость обернется деградацией для всей экономики. Специалисты в один голос твердят, что изменение ставки заметит как бизнес, так и каждый заходящий в магазин за продуктами покупатель.Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство повысит ставку НДС с 18% до 20%. Эксперты подробно высказались на тему того, к чему приведет подобный шаг.Специалисты заявили, что повышение НДС на два процента практически сразу повлияет на инфляцию. Сейчас она составляет 2,4% годовых, а будет 4,4%.В первую очередь подорожают товары потребительского спроса. Таким образом, повышение НДС ударит по всем гражданам, передает Ura.ru."В первую очередь вырастут цены в рознице, поскольку НДС "сидит" в стоимости каждого товара. То есть подорожают и хлеб, и молоко, и другие продукты питания", – объяснил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он добавил, что для людей, которые при походе в магазин считают свои деньги, это будет серьезным ударом по кошельку.По мнениюаналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, повышение НДС также станет плохой новостью для тех, кто хотел рефинансировать свою ипотеку на более выгодных условиях. "Крупный бизнес с высокой добавленной стоимостью столкнется с ростом нагрузки", – предупредил эксперт.В свою очередь, c ним согласился директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он заверил, что повышение НДС в условиях, когда экономика практически не растет, очень опасно. "Мы рискуем загнать экономику в минус. Бизнес перестанет развиваться", – резюмировал экономист.Напомним, что максимальная ставка НДС в России после его введения в 1992 году составляла 28%. Позже она была снижена до 20%, а с 1 января 2004 года – 18%.