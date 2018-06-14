Главный тренер туринского футбольного клуба Ювентус Массимилиано Аллегри заявил, что смотрел игры с участием российского полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. По словам итальянца, россиянин показался ему хорошим игроком.

Главный тренер туринского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри заявил, что смотрел игры с участием российского полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. По словам итальянца, россиянин показался ему хорошим игроком."Головин? Я посмотрел два видео с его игрой. Он показался мне хорошим игроком", — сказал Аллегри, которого цитирует "Спорт-экспресс". Ранее сообщалось, что "Ювентус" и ЦСКА договорились о трансфере полузащитника за 20 миллионов евро.