В результате ДТП погиб мужчина

В результате ДТП погиб мужчинаВ Ковровском районе выбежавший на трассу лось стал причиной тройного ДТП, в котором погиб водитель.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области, авария произошла в ночь с 13 на 14 июня, в 23.15. На 10-м километре дороги Ковров - Сенинские дворики столкнулись ВАЗ-2109, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Lanсer.В результате на месте происшествия скончался 60-летний водитель отечественной легковушки. Еще одну женщину госпитализировали с серьезными травмами.Очевидцы рассказали, что по дороге пробежал лось. Он и стал причиной аварии. Однако сбитое животное так и не удалось найти. По данному факту полиция проводит проверку.