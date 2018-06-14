Встреча полицейских с общественником прошла в рамках мероприятий, приуроченных к Дню России и 300-летию образования российской полиции.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась встреча полицейских, которые в настоящее время проходят первоначальную подготовку, с председателем Общественного совета при региональном Управлении МВД Татьяной Сидоровой.Ключевой темой встречи, которая прошла в рамках дня правового информирования, стало взаимодействие полиции и общества.Обращаясь к слушателям, Татьяна Сидорова отметила, что во все времена рядовые граждане относились к сотрудникам правоохранительных органов как к защитникам. В современной России такое восприятие в сознании граждан укрепляется. Свидетельством этому являются положительные результаты социологических опросов, которые члены общественного совета проводят в рамках исполнения одной из своих основных функций.- Большинство рядовых граждан сегодня считают полицейских воплощением силы государства и надежной защитой, повышается степень доверия со стороны общества, а это говорит о том, что вы, являясь сотрудниками полиции и работая каждый по своей служебной линии, в полной мере выполняете возложенные на вас функции, - отметила Татьяна Александровна,Встреча прошла в форме диалога. Присутствующие в зале слушатели задали немало вопросов о взаимодействии органов внутренних дел с институтами гражданского общества, о реализации совместных проектов и ближайших планах работы Общественного совета и получили на них компетентные ответы.В завершении встречи Татьяна Сидорова пожелала слушателям успешного окончания Центра профессиональной подготовки и достойной службы.