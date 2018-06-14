Позднее подозреваемый перенес труп в лес

Позднее подозреваемый перенес труп в лесВ марте этого года житель Владимира убил приятеля и спрятал его тело в шкафу, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.В полицию обратился женщина и рассказала о пропаже родного брата. Правоохранители установили, что 52-летний мужчина вместе с гостями распивал алкоголь у себя дома. С целью продолжить веселье он пошел в квартиру одного из приятелей. В ходе застолья между ним и 27-летний хозяином вспыхнул конфликт. Подозреваемый до смерти избил владимирца.Злоумышленник решил никому не говорить о случившемся. Сначала он спрятал тело в шкафу. Позднее мужчина перенес труп в гараж, а после - оставил в лесополосе. Полицейские обнаружили тело.8 июня они задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.