Выдающиеся актрисы Людмила Максакова и Татьяна Васильева не
по своей воле приняли участие в соревновании. Поклонники обсуждали, какая из
звезд лучше выглядит в бикини.
Выдающиеся актрисы Людмила Максакова и Татьяна Васильева не
по своей воле приняли участие в соревновании. Поклонники обсуждали, какая из
звезд лучше выглядит в бикини.
Актер Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagram
пляжные снимки 77-летней Максаковой и 71-летней Васильевой. Артист предложил своим
подписчикам оценить внешний вид звезд и проголосовать, кто из них больше
нравится.
"😃Вattle-Васильева
бросила вызов-Максакова ответила – battle👍🏾 Потрясающие
Актрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у слова
battle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво!
Кстати, а кто круче? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)" – написал Садальский.
Поклонники оторопели от смелого предложения Стаса, но
снимки все же оценили. Голоса разделились примерно поровну. "Обе красотки! Каждая хороша по своему.", "Круче
Максакова! Браво!", "Смелые,красивые,классные!!!Пример своим ровесницам
!Хороши обе!!!!", "Обожаю Васильеву!", "Обе отлично выглядят! Обе
талантливы", "Обе хороши для их возраста!И купальник не надо менять!👏👍", – писали в комментариях интернет-обыватели.
Многие фолловеры артиста подошли к делу с юмором и решили отшутиться.
"Обе крутые, но Садальский – круче!!! Даешь
Садальского в плавках!", "На лазурном берегу бабки сушат курагу!", "Садальский
круче, че там спорить", "Что дальше... Ню конкурс бабулек? Приглашайте
Пугачеву... Кого взять в жури подсказывать не буду...любителей бабулек знает
вся страна..." – потешались пользователи Сети.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Садальскому не
следовало публиковать фото актрис в купальниках. Некоторые посчитали, что он жестко подставил знаменитых подруг, заставив их сражаться в бикини на потеху публике.