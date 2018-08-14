Выдающиеся актрисы Людмила Максакова и Татьяна Васильева не по своей воле приняли участие в соревновании. Поклонники обсуждали, какая из звезд лучше выглядит в бикини.

Выдающиеся актрисы Людмила Максакова и Татьяна Васильева непо своей воле приняли участие в соревновании. Поклонники обсуждали, какая иззвезд лучше выглядит в бикини.Актер Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagramпляжные снимки 77-летней Максаковой и 71-летней Васильевой. Артист предложил своимподписчикам оценить внешний вид звезд и проголосовать, кто из них большенравится."😃Вattle-Васильевабросила вызов-Максакова ответила – battle👍🏾 ПотрясающиеАктрисы! Сейчас таких не делают!))) Батл – это молодежное течение. Ведь у словаbattle имеется конкретный перевод: битва, сражение. Просто ядерный взрыв ! Браво!Кстати, а кто круче? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)" – написал Садальский.Поклонники оторопели от смелого предложения Стаса, носнимки все же оценили. Голоса разделились примерно поровну. "Обе красотки! Каждая хороша по своему.", "КручеМаксакова! Браво!", "Смелые,красивые,классные!!!Пример своим ровесницам!Хороши обе!!!!", "Обожаю Васильеву!", "Обе отлично выглядят! Обеталантливы", "Обе хороши для их возраста!И купальник не надо менять!👏👍", – писали в комментариях интернет-обыватели.Многие фолловеры артиста подошли к делу с юмором и решили отшутиться."Обе крутые, но Садальский – круче!!! ДаешьСадальского в плавках!", "На лазурном берегу бабки сушат курагу!", "Садальскийкруче, че там спорить", "Что дальше... Ню конкурс бабулек? ПриглашайтеПугачеву... Кого взять в жури подсказывать не буду...любителей бабулек знаетвся страна..." – потешались пользователи Сети.Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Садальскому неследовало публиковать фото актрис в купальниках. Некоторые посчитали, что он жестко подставил знаменитых подруг, заставив их сражаться в бикини на потеху публике.