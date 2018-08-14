14.08.2018

2018-08-14 12:50:31

Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа

В Сыктывкаре женщина похитила у заводчицы шпица и чихуахуа. Преступница претворилась покупателем, передает .



Как рассказала пострадавшая, она вывела несколько питомцев на прогулку, оставив дверь в дом не запертой, а когда вернулась за остальными, обнаружила пропажу. Как установили следователи, похитительница пришла пришла к заводчице, что бы купить собаку, но обнаружив дверь открытой решила взять питомца бесплатно.