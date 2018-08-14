Кредитные карты россиянам в возрасте старше 65 лет не положены. Пенсионеров возмутила политика ведущего российского банка.

Кредитные карты россиянам в возрасте старше 65 лет неположены. Пенсионеров возмутила политика ведущего российского банка."Пещерный эйджизм" – так назвали пользователи Сетидействия сотрудников Сбербанка, отказавших в обслуживании пенсионеру. О секретахполитики ведущего российского финансового учреждения рассказал в соцсети Facebook одиниз клиентов.По словам 71-летнего журналиста и экономического аналитика Михаила Крутихина, он обратился вотделение Сбербанка за кредитной картой. Операционистка почти полчаса заполняланеобходимые бумаги. Однако, когда документы были почти готовы, женщинанеожиданно их порвала."Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные карты неоформляем". – И порвала распечатанные бумажки. Вот это сюрприз. Не знал."Возраст дожития", как никак. Банк подозревает, что я в любой моментмогу отдать концы", – написал пользователь соцсети.Представители Сбербанка в комментариях к посту отпираться нестали. Они признали, что выдача кредитных карт пожилым людям ограничена – ноони могут воспользоваться другими продуктами. Большинство пользователей назвалитакую ситуацию беспределом и "пещерным эйджизмом".Комментаторы аналитику посочувствовали. Но, в то же время, напомнили, что он, к сожалению, не занимает пост председателя правления этого учреждения – которому можно " в рекламных целях в прикиде инвалида обслужиться".В Сбербанке тем временем официально подтвердили, что выпуск новых кредитных карт "возможен до 65 лет (включительно)". Пожилым гражданам предлагаются продукты линейки "Активный возраст", предназначенной для пенсионеров.