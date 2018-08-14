Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, как
прижилась в коллективе съемочной группы шоу Первого канала Давай поженимся! Артистка
отметила, что ее коллеги по цеху Лариса Гузеева и Роза Сябитова порой
ужасают.
Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, как
прижилась в коллективе съемочной группы шоу Первого канала "Давай поженимся!" Артистка
отметила, что ее коллеги по цеху Лариса Гузеева и Роза Сябитова порой
ужасают.
Тамара отметила, что работа ведущих кажется слаженной только с
экрана телевизора. На самом деле в процессе создания передачи часто бывают споры
из-за того, что Лариса и Роза излишне резки и прямолинейны.
"У нас бывают конфликты, мы иногда вспыхиваем в отношении
друг друга. Но мне очень приятно, что за последние три-четыре года взгляды моих
коллег стали более либеральными в отношении людей. Хотя люди они достаточно
консервативные, как мне кажется. Поначалу это пугало, когда я на первых
программах с таким сталкивалась. Но, с другой стороны, конечно, у каждого может
быть свое мнение по поводу того, как жить и зачем", – поведала Глоба.
По словам астролога, у каждой ведущей "Давай поженимся!" своя
роль. Гузеева рассуждает с позиции жизненного опыта, Сябитову интересует материальная
сторона вопроса. "А мое дело – наука. – продолжает Тамара. Я должна быть
объективной и беспристрастной, никаких симпатий или антипатий. Смотреть по
карте – сойдется или не сойдется".
Глоба призналась, что иногда заранее видит, что у участников
шоу в дальнейшем отношения не сложатся и ей очень хочется сказать: "давайте
вообще не будем снимать этот выпуск". "Но это закон жанра, я не принимаю
решений в данном случае. Иногда мне задают вопрос: зачем что-то делать, если
все предопределено? А зачем мы вообще приходим в этот мир? Чтобы душа
развивалась. Мы получили материальное тело, и в нем мы должны развиться, чтобы
двигаться дальше: стать выше или ниже", – цитирует астролога WomanHit.ru.