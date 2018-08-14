Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, как прижилась в коллективе съемочной группы шоу Первого канала Давай поженимся! Артистка отметила, что ее коллеги по цеху Лариса Гузеева и Роза Сябитова порой ужасают.

Астролог и телеведущая Тамара Глоба рассказала, какприжилась в коллективе съемочной группы шоу Первого канала "Давай поженимся!" Артисткаотметила, что ее коллеги по цеху Лариса Гузеева и Роза Сябитова поройужасают.Тамара отметила, что работа ведущих кажется слаженной только сэкрана телевизора. На самом деле в процессе создания передачи часто бывают спорыиз-за того, что Лариса и Роза излишне резки и прямолинейны."У нас бывают конфликты, мы иногда вспыхиваем в отношениидруг друга. Но мне очень приятно, что за последние три-четыре года взгляды моихколлег стали более либеральными в отношении людей. Хотя люди они достаточноконсервативные, как мне кажется. Поначалу это пугало, когда я на первыхпрограммах с таким сталкивалась. Но, с другой стороны, конечно, у каждого можетбыть свое мнение по поводу того, как жить и зачем", – поведала Глоба.По словам астролога, у каждой ведущей "Давай поженимся!" свояроль. Гузеева рассуждает с позиции жизненного опыта, Сябитову интересует материальнаясторона вопроса. "А мое дело – наука. – продолжает Тамара. Я должна бытьобъективной и беспристрастной, никаких симпатий или антипатий. Смотреть покарте – сойдется или не сойдется".Глоба призналась, что иногда заранее видит, что у участниковшоу в дальнейшем отношения не сложатся и ей очень хочется сказать: "давайтевообще не будем снимать этот выпуск". "Но это закон жанра, я не принимаюрешений в данном случае. Иногда мне задают вопрос: зачем что-то делать, есливсе предопределено? А зачем мы вообще приходим в этот мир? Чтобы душаразвивалась. Мы получили материальное тело, и в нем мы должны развиться, чтобыдвигаться дальше: стать выше или ниже", – цитирует астролога WomanHit.ru.