Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой. Супруга певца поспешила похвастаться снимком в звездной компании.

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой. Супруга певца поспешила похвастаться снимком в звездной компании."Дружеский ужин. прекрасные люди рядом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", – написала Юлия на своей странице в Instagram, добавив к посту фото.На снимке представлена довольно большая компания, а в центре расположилась Алла Борисовна. Однако фотография для Примадонны вышла крайне не удачной. Пугачева кажется располневшей и постаревшей.Возможно, виной всему наряд Аллы Борисовны. Для приема гостей она выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку – все это не лучшим образом сочетается. при этом акцент пришел на живот Пугачей и создалось ощущение "спасательного круга" на талии. Сама Алла Борисовна вряд ли стала бы выкладывать такое фото в Сеть.Подписчиков Проскуряковой смутила еще одна деталь. Уже в который раз Юлия "липнет" к Пугачевой. "Юля как всегда поближе к Пугачевой, Юличка будь сама собой", – рекомендовали поклонники певице.Отметим, что Примадонна любит собирать большие компании. Чаще всего Пугачева приглашает друзей и близких к себе в загородный дом или же устраивает вечеринки в заведениях своих знакомых, пишет . Обычно Алле Борисовне для таких посиделок не нужен повод.