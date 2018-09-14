Григорий Гришин уехал в ЮАР

Григорий Гришин уехал в ЮАРВладимирский клуб «Торпедо» отсудил за бывшего игрока Григория Гришина больше миллиона рублей.У спортсмена был срочный трудовой договор. После он перешел в футбольный клуб Университета Претории в ЮАР. Владимирец отыграл там два сезона.По международным правилам переход игроков (в возрасте до 23 лет) из одной команды в другую, которая является членом FIFA, может предполагать выплату компенсации. Руководство «Торпедо» подготовило письмо и передало его отцу Гришина до отъезда футболиста.Но процесс выплаты так и не начинался. Тогда владимирский клуб обратился напрямую в FIFA через международную систему по оформлению трансферов. Федерация приняла положительное решение после изучения документов. Сейчас деньги переведены на счет.