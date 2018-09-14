Финский пилот команды Ferrari Кими Райкконен в ходе второй свободной практики на Гран-при Сингапура показал лучшее время – 1 минута 38,699 секунды. Следом за ним расположился англичанин Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,011). Третьим стал голландец Макса Ферстаппена, представляющего Red Bull (+0,522).

Финский пилот команды Ferrari Кими Райкконен в ходе второй свободной практики на Гран-при Сингапура показал лучшее время – 1 минута 38,699 секунды. Следом за ним расположился англичанин Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,011). Третьим стал голландец Макса Ферстаппена, представляющего Red Bull (+0,522).Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, занял последнее, 20-е место (1.42,181). Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл стал 19-м.Напомним, что ранее на 15-м этапе "Формулы-1" состоялась первая свободная практика, в которой лучшее время показал австралийский пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо.