Портреты, репортажные съемки и личные вещи: в Третьяковской галерее открывается выставка, посвященная роду Романовых. Это первый показ коллекции. Фотографии в деталях расскажут о жизни последних правителей Российской империи - Александра II, Александра III и Николая II.

Портреты, репортажные съемки и личные вещи: в Третьяковской галерее открывается выставка, посвященная роду Романовых. Это первый показ коллекции. Фотографии в деталях расскажут о жизни последних правителей Российской империи — Александра II, Александра III и Николая II.Репортажная съемка — редкость в фотохронике дореволюционной России. Снимки привезли из Польши: военный смотр в Бресте, императорская семья с делегацией местных жителей или на выступлении детского хора."Фотограф запечатлел момент, в котором Александр III стоит. Кто-то надевает шинель, Марии Федоровны просто не видно. Мы догадываемся, что она там, по куску платья. Это живая репортажная съемка — тем она и ценна", — говорит главный специалист фотоархива Государственной Третьяковской галереи, куратор выставки Майя Амелина.Вдоль стен — фотографии времен правления троих российских императоров. Постановочные студийные снимки разбавляют любительские. Это серия из семейного альбома-шкатулки Марии Федоровны."Здесь много фотографий родственников. Начинается альбом с портрета Ольги Александровны в детстве. Родственники, знакомые. И довольно большое количество листов посвящено поездке Марии Федоровны и Александра III в шхеры", — говорит Майя Амелина.Часть снимков собрана в специальные альбомы, и они сами по себе — настоящее произведение искусства.Каждый альбом — в единственном экземпляре. Обложки украшены литыми узорами и драгоценными камнями. Такой подарок преподносили императорской семье по случаю значимых событий. К примеру, этот великая княгиня Ольга Александровна получила в честь своего юбилейного визита в замок "Меджибож".Смотр полка, группа офицеров — кадры из этого альбома спроектированы на стену. За ней — акварели княжны Ольги Александровны, талантливой художницы. Красочные пейзажи и натюрморты — пронизанные светом и такие русские. Но самое сокровенное осталось в семейных альбомах."Есть у меня альбом, где как раз и Тихон, и Гурий маленькие. Но я их не пускаю в коммерческие предприятия, такие как выставки и так далее. Потому что это уже более частное", — говорит вдова племянника Николая II Тихона Куликовского-Романова Ольга Куликовская-Романова.Это выставка в память об одном из самых страшных событий в отечественной истории — расстреле семьи последнего российского императора Николая II. Спустя столетие можно взглянуть на жизнь рода Романовых через призму объектива. Экспозиция будет работать до октября.