Мария Шукшина убеждена, что добро должно побеждать, причем даже тогда, когда зло в какой-то момент торжествует. По мнению актрисы, зло разрушает, а любовь и добро наполняют.

Мария Шукшина убеждена, что добро должно побеждать, причем даже тогда, когда зло в какой-то момент торжествует. По мнению актрисы, зло разрушает, а любовь и добро наполняют."Это принципиальная вещь. Когда при просмотре фильма, спектакля или прочтении книги не получаешь ни радости, ни веры, ни любви, ни надежды, то остаешься пустым. Зло разрушает. Наполняют человека любовь, добро", – убеждена Мария Шукшина.Актриса отметила, что в современном российском кинематографе не хватает такой тенденции. "Почему-то авторы считают, что чем больше извращений, уродств, тем больше интереса будет к их произведению, более кассовой, коммерческой окажется история. Но после просмотра обязательно должно оставаться послевкусие. Оно остается и после таких вещей, но это плохое послевкусие, чувствительные натуры способное и до депрессии довести", – отметила актриса.По мнению Шукшиной, главный вопрос нашего бытия заключен в том, как спастись, потому что мир жесток и становится все жестче. Артистка убеждена, что помогают в поиске ответа фильмы, спектакли, книги. "Умное произведение искусства именно с такой целью и создается. При этом оно может быть и жестким, и тяжелым для восприятия", – сказала артистка.Шукшина отметила, что важно еще и работать над собой, причем душевно. Так, артистка читает духовную литературу, а еще ей помогла передача "Жди меня", ведущей которой она была на протяжении 15 лет. Мария отметила, что это была непростая работа. "Плакать нельзя, потому что грим, всегда нужно быть собранной, быстро реагировать. Но эмоционально-то все равно включаешься. Эта программа будила сострадание, сочувствие, переживание, заставляла чужую боль ощущать как свою собственную. Принуждала душу трудиться. Я и сейчас спокойно о ней говорить не могу..." – цитирует Марию Шукшину газета "Известия".Ранее артистка попала в скандал. Все началось с того, что на программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула, 20-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь с представителями знаменитого семейства. На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.Показательно, что Мария сама обнародовала эти данные и высказала желание воспитывать мальчика в их семье, но только с разрешения Фрейи. История закончилась благополучно. Недавно Зильбер на своей страничке в соцсети сообщила, что Касаткин регулярно выплачивает алименты и видится с сыном.