Защитник московского Спартака Георгий Тигиев, выступающий в нынешнем сезоне за самарские Крылья Советов на правах аренды, стал еще одним футболистом, который в ночь с субботы на воскресенье был задержан сотрудниками полиции из-за вождения в нетрезвом виде.

Защитник самарских "Крыльев Советов" Георгий Тигиев стал еще одним футболистом, который в ночь с субботы на воскресенье был задержан сотрудниками полиции из-за вождения в нетрезвом виде. Сообщается о подозрении наркотического опьянения.Сообщается о подозрении наркотического опьянения, поскольку результаты медицинского освидетельствования выявили в организме футболиста остатки амфетамина, сообщает НТВ. При задержании Тигиев вел себя не в пример своему коллеге по "Крыльям" Евгению Башкирову."Если Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осозновая свою вину, то Тигиев включил режим "Мамаева-Кокорина": хамил, матерился и угрожал своими связями и высокими покровителями", — сказал сотрудник организации "Ночной патруль" в общении с телекомпанией.Напомним, что ранее за вождение в нетрезвом состоянии был пойман еще один футболист "Крылышек" Евгений Башкиров. Уровень алкоголя в его крови превышал норму в три раза.