Около 50 тысяч британских военнослужащих страдают от ожирения или, как минимум, лишнего веса. Такие данные удалось получить от Минобороны Соединенного Королевства британской газете Mail on Sunday.

Около 50 тысяч британских военнослужащих страдают от ожирения или, как минимум, лишнего веса. Такие данные удалось получить от Минобороны Соединенного Королевства британской газете Mail on Sunday, подав запрос в соответствии с нормами о свободном доступе к информации.По данным Минобороны на июль 2018 года, ожирение диагностировано у 8662 служащих британских Сухопутных войск, 4666 служащих Военно-морских сил и 4274 служащих Военно-воздушных сил. Это рекордные показатели за всю историю подобной статистики, отмечает издание. Всего же избыточный вес выявлен более чем у 30 тысяч британских военнослужащих. Всего же в вооруженных силах Соединенного Королевства служат примерно 190 тысяч человек.Согласно статистике британского оборонного ведомства, у 398 военных диагностирован диабет II типа, 160 военным медики прописали средства для похудения, а 16 военнослужащим была проведена липосакция.Лишний вес может стоить британским военным жизни в условиях реальных боевых действий, напоминают эксперты. При этом, по словам представителя британского Минобороны, кадровые военные обязаны сдавать нормативы по физической подготовке, а провалившим их сдачу назначаются программы диеты и фитнеса.При этом нынешние показатели демонстрируют скорее положительную динамику: в мае 2011 года сообщалось, что более половины британских солдат — 57 процентов — имеют лишний вес либо страдают от ожирения.