Игровой день регулярного чемпионата КХЛ продолжился в Нижнем Новгороде, где лидер Западной конференции московский ЦСКА добился выездной победы над Торпедо со счетом 3:0. Вратарь гостей Илья Сорокин оформил сухарь.

Игровой день регулярного чемпионата КХЛ продолжился в Нижнем Новгороде, где лидер Западной конференции московский ЦСКА добился выездной победы над "Торпедо" со счетом 3:0. Вратарь гостей Илья Сорокин оформил "сухарь".Подопечные Игоря Никитина отличились уже на 4-й минуте первого периода усилиями Сергея Андронова. А в третьей двадцатиминутке Сергей Толчинский увеличил преимущество армейцев. Под занавес встречи Мэт Робинсон отправил еще одну шайбу уже в пустые ворота.ЦСКА набрал 44 очка после 26 игр и продолжил лидировать в Западной конференции. "Торпедо" располагается на седьмой строчке на Востоке, имея в своем активе 33 балла после 26 игр.Еще в одном матче рижское "Динамо" добилось победы в гостях над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 4:3.