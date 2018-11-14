Злоумышленник незаконно приобрел алкогольную продукцию на общую сумму, превышающую один миллион рублей, после чего перевез ее на склад, где хранил с целью сбыта...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 52-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении и сбыте алкогольной продукции на сумму более одного миллиона рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как установили полицейские, злоумышленник незаконно приобрел алкогольную продукцию на общую сумму, превышающую один миллион рублей, после чего перевез ее на склад, расположенный во 2-м Хорошевском проезде.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, алкогольная продукция была изъята.Следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29