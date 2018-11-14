В Коврове пожарные спасли мужчину. Квартира загорелась в доме на улице Волго-Донской.

В Коврове пожарные спасли мужчину. Квартира загорелась в доме на улице Волго-Донской. Из окна шёл дым, когда на вызов приехали пожарные.В задымлённой комнате на кровати огнеборцы обнаружили мужчину, под которым тлел диван и постельные принадлежности. Площадь горения составила всего два квадратных метра. Но даже её достаточно для того, чтобы отравиться угарным газом. В этом раз трагедии не произошло. Мужчину успели вынести на свежий воздух.Пострадал только диван и отделка комнаты. Причина пожара - неосторожность при курении хозяина квартиры. Огнеборцам-спасателям в таких случаях полагается, как минимум, благодарность.