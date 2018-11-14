Такую цифру опубликовали в прогнозе социально-экономического развития региона за 2019-2024 годы

Такую цифру опубликовали в прогнозе социально-экономического развития региона за 2019-2024 годыК 2024 году рынок труда 33 региона пополнят около 7 тысяч граждан предпенсионного возраста. Такую цифру опубликовали в прогнозе социально-экономического развития региона за 2019-2024 годы. Его представили на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности.Депутатов волновал вопрос обеспечения работой жителей области. Чиновники заверили, что роста безработицы среди людей предпенсионного возраста не будет. Они предлагают избежать ее с помощью развития интернет-технологий.Что касается зарплаты, то средняя ее величина, согласно докладу, к 2024 году будет более 42 тысяч рублей. То есть почти на 57% больше, чем в 2017 году (почти 27 тысяч рублей).Также аналитики спрогнозировали замедление темпов роста реальной заработной платы в следующем году. С одной стороны, скажутся повышение МРОТ до прожиточного минимума и рост зарплат работников соцсферы. С другой, приходится учитывать ускорение инфляции. Населения может начать отказываться от многих необязательных услуг, а также начинать закупать впрок товары, цены на которые поднимутся.