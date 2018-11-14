Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сумели найти общий язык после того, как развелись и обменялись претензиями через СМИ. Более того, бывший муж даже помог артистке, сраженной приступом аллергии, поставив укол в ягодицу.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сумели найти общий язык после того, как развелись и обменялись претензиями через СМИ. Более того, бывший муж даже помог артистке, сраженной приступом аллергии, поставив укол в ягодицу.О том, что Виктория Дайнеко аллергик, знают все. Сама исполнительница не скрывает проблем со здоровьем и тщательно следит за тем, чем питается, что ее окружает. Однако она не могла предположить, что жуткий приступ аллергии сразит ее из-за обычного лака для волос.Проблемой певица поделилась, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, в приложении Stories, несколько фото и видео. Все начинается с того, что после светского мероприятия Виктория возвращается домой. Уже в родных стенах, по-видимому, артистке и становится плохо.К счастью, там оказался ее бывший муж, барабанщик Дмитрий Клейман. Мужчина не растерялся и смело поставил экс-супруге укол в мягкое место. "Аллергия на лак для волос это ппц ребята.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила в подписи расстроенная Виктория."Бывший муж у меня огонь доктор. Ау, ау..." – томно простонала в камеру Дайнеко в тот момент, когда Клейман медленно вводил ей в ягодицу препарат от аллергии. "Больно?" – спросил Дмитрий. "Очень. Это мне месть за все, да? Ай, хорошая, спасибо", – выдавила из себя Виктория.Далее певица написала гневный пост в адрес частных скорых. "Эти скорые. Особенно частные. Зачем вы вообще существуете? Какая польза людям от вас? Если вы даже не верите людям что они аллергики. Просто ппц. Спасибо. Попью водичку как вы советуете", – высказалась разгневанная певица.В конце Дайнеко резюмировала, что для нее этот день оказался очень тяжелым. "Спасибо Диме за то, что не уехал. За то, что остался и помог мне", – поблагодарила бывшего мужа Виктория Дайнеко.