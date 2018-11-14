На украинском телеканале показывают карту страны без Крыма. Эксперты говорят, что таким образом Незалежная сделала еще один шаг к признанию полуострова российским.

На украинском телеканале показывают карту страны без Крыма.Эксперты говорят, что таким образом Незалежная сделала еще один шаг к признаниюполуострова российским.Канал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма.Графика на карте иллюстрировала позиции Евросоюза по вопросам экономики, приэтом полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.Первыми заметили неправильную карту в Национальном совете по вопросамтелевидения и радиовещания, там уже назначили внеплановую выездную проверкутелеканала. Регулятор утверждает, что в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу несколькихстатей двух законов: "О телевидении и радиовещании" и "Обинформации".Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Ни одна странамира не признала его частью России. В результате перед многимикартографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показыватьполуостров.Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые былипереименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.Агентство Bloomberg летом этого года опубликовало карту с ничейнымполуостровом, выделенным нейтральным цветом. После критики со стороныукраинского посольства агентство удалило публикацию.В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире шоу"Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее руководство канала призналоошибку, обвинив в этом режиссера монтажа.