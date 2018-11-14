На украинском телеканале показывают карту страны без Крыма.
Эксперты говорят, что таким образом Незалежная сделала еще один шаг к признанию
полуострова российским.
На украинском телеканале показывают карту страны без Крыма.
Эксперты говорят, что таким образом Незалежная сделала еще один шаг к признанию
полуострова российским.
Канал NewsOne показал в прямом эфире карту страны без Крыма.
Графика на карте иллюстрировала позиции Евросоюза по вопросам экономики, при
этом полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.
Первыми заметили неправильную карту в Национальном совете по вопросам
телевидения и радиовещания, там уже назначили внеплановую выездную проверку
телеканала. Регулятор утверждает, что в действиях NewsOne есть признаки нарушений сразу нескольких
статей двух законов: "О телевидении и радиовещании" и "Об
информации".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Ни одна страна
мира не признала его частью России. В результате перед многими
картографическими сервисами встала проблема: в составе какой страны показывать
полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом
2016 года компания вернула названия населенным пунктам республики, которые были
переименованы согласно украинскому закону о декоммунизации.
Агентство Bloomberg летом этого года опубликовало карту с ничейным
полуостровом, выделенным нейтральным цветом. После критики со стороны
украинского посольства агентство удалило публикацию.
В марте украинский телеканал СТБ показал в эфире шоу
"Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее руководство канала признало
ошибку, обвинив в этом режиссера монтажа.