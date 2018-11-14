В центральной части Хьюстона (США, штат Техас) рядом с одной из школ застрелен подросток. Полиция начала расследование.

В центральной части Хьюстона (США, штат Техас) рядом с одной из школ застрелен подросток. Полиция начала расследование.Получивший огнестрельное ранение юноша был обнаружен на автомобильной стоянке. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной трагического инцидента могла стать ссора, вспыхнувшая между учащимися.