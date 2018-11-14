Сумма причиненного ущерба превысила 16 тысяч рублей

Сумма причиненного ущерба превысила 16 тысяч рублейВ начале ноября этого года в дежурную часть полиции в Радужном сообщили о пропаже из помещений одного из предприятий 6-ти скобозабивных мебельных пистолетов и электролобзика. Сумма причиненного ущерба превысила 16 тысяч рублей.Полицейские «по горячим следам» установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный местный житель. Он во всем признался.Мужчина, дождавшись пока основная часть рабочих уйдет домой, проник в помещение производства, поджог деревянный поддон, имитируя пожар. Началась эвакуация. В это время он и украл строительные пистолеты.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением.Расследование уголовного дела продолжается.