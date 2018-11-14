В Коврове будут судить мошенницу. 35-летняя женщина обманным путём получала деньги граждан.
В Коврове будут судить мошенницу. 35-летняя женщина обманным путём получала деньги граждан.
Представляясь сотрудником ГИБДД, она обещала им помощь в оформлении водительского удостоверения. Просила за услугу деньги. Оформляла расписки в несколько раз превышающие размеры займов. Некоторых потерпевших вынуждала оформлять кредиты.
Таким образом подозреваемой удалось похитить более 900 тыс. рублей, жертвами её действий стали 6 человек. Некоторым она уже вернула незначительную часть похищенного.
Свою вину она признала.